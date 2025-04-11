Пісторіус пояснив фізичну відсутність міністра оборони США на "Рамштайні"

Як відзначив Пісторіус, фізична відсутність Гегсета не є питанням пріоритетів Білого дому.

"Наскільки я знаю, він щойно повернувся з кількаденного турне по світу, і у нас теж були й інші міністри, які теж не були присутні через їхні графіки. Найважливіше - що він (Гегсет, - ред.) взяв участь, звернувся до аудиторії з цікавими та коректними оцінками, щодо того, що європейці роблять впродовж цього року і робили раніше", - пояснив міністр.

Пісторіус додав, що у найближчі тижні стане зрозуміло, якою буде подальша участь і підтримка з боку США. Водночас наголосив на тому, що Європі слід звертати більше уваги на власні сили та зосереджуватись на тому, що вона здатна зробити самостійно.