Писториус объяснил физическое отсутствие министра обороны США на "Рамштайн"
Глава Пентагона Пит Хегсет не смог физически присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из-за собственного графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Германии Бориса Писториуса во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Как отметил Писториус, физическое отсутствие Хегсета не является вопросом приоритетов Белого дома.
"Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков. Самое важное - что он (Хегсет, - ред.) принял участие, обратился к аудитории с интересными и корректными оценками, относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше", - пояснил министр.
Писториус добавил, что в ближайшие недели станет понятно, каким будет дальнейшее участие и поддержка со стороны США. В то же время отметил, что Европе следует обращать больше внимания на собственные силы и сосредотачиваться на том, что она способна сделать самостоятельно.
Заседание "Рамштайн"
Сегодня, 11 апреля, в Брюсселе проходит очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время встречи Берлин объявил о новом пакете помощи для Украины. В том же числе обязался предоставить Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T и ракеты для зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot.
Глава Министерства обороны Британии Джона Гили заявил, что во время заседания было объявлено рекордную поддержку Украине.
Отдельно стоит добавить, что долгое время были сообщения о том, что Штаты пропустят сегодняшнюю встречу, впрочем, в конце концов Гегсет обратился к участникам через видеосвязь.
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