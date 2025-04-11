Писториус объяснил физическое отсутствие министра обороны США на "Рамштайн"

Как отметил Писториус, физическое отсутствие Хегсета не является вопросом приоритетов Белого дома.

"Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков. Самое важное - что он (Хегсет, - ред.) принял участие, обратился к аудитории с интересными и корректными оценками, относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше", - пояснил министр.

Писториус добавил, что в ближайшие недели станет понятно, каким будет дальнейшее участие и поддержка со стороны США. В то же время отметил, что Европе следует обращать больше внимания на собственные силы и сосредотачиваться на том, что она способна сделать самостоятельно.