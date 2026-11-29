Зокрема, таке попередження пролунало й під час зустрічі міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з його українським колегою Євгенієм Хмарою.

За інформацією джерел видання, під час візиту Хмари до Німеччини Пісторіус "за зачиненими дверима" пояснив, що розширення українських атак на російські цілі в Балтійському морі несе ризик ескалації, а також може підірвати підтримку німецької військової допомоги Києву.

Таке попередження пролунало на тлі останніх опитувань, які свідчать про те, що німецька громадськість дедалі менше схвалює допомогу Києву.

"Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Водночас під час військових операцій у Балтійському регіоні потрібна особлива обережність. Необхідно зберегти безпеку прибережних держав і свободу судноплавства", - заявив журналістам представник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) із питань зовнішньої політики Адіс Ахметович.

Водночас Юрген Гардт, відповідальний за зовнішню політику у фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, виступив за "право України діяти проти російських військових кораблів або транспорту зі зброєю".

Ще один депутат від ХДС і голова комітету з питань оборони Томас Ревекамп також виступив за підтримку дій України проти російських кораблів і наголосив, що саме Росія несе відповідальність за розширення війни.