После украинского удара по российскому кораблю в Балтийском море правительство Германии на разных уровнях призвало Киев к сдержанности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Такое предупреждение прозвучало и во время встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса с его украинским коллегой Евгением Хмарой.
По информации источников издания, во время визита Хмары в Германию Писториус "за закрытой дверью" объяснил, что расширение украинских атак на российские цели в Балтийском море несет риск эскалации, а также может подорвать поддержку немецкой военной помощи Киеву.
Такое предупреждение прозвучало на фоне последних опросов, свидетельствующих о том, что немецкая общественность все меньше одобряет помощь Киеву.
"Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессии. В то же время, во время военных операций в Балтийском регионе нужна особая осторожность. Необходимо сохранить безопасность прибрежных государств и свободу судоходства",
В то же время Юрген Гардт, ответственный за внешнюю политику во фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, выступил за право Украины действовать против российских военных кораблей или транспорта с оружием.
Еще один депутат от ХДС и председатель комитета по обороне Томас Ревекамп также выступил за поддержку действий Украины против российских кораблей и подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за расширение войны.
Напомним, 21 ноября украинские дроны атаковали российское судно Sparta II в Финском заливе. В результате удара корабль потерял управление, после чего его течением отнесло в финские территориальные воды.
Командующий Пограничной службой Финляндии Илья Ильин предупреждал, что из-за неконтролируемого пожара корабль может даже затонуть. В то же время, он заверил, что угрозы для судоходства и людей нет.
23 ноября российское спасательное судно начало буксировать из финских вод грузовое судно Sparta II , которое атаковали дроны. Перед этим пожар на нем два дня тушили корабли трех стран.