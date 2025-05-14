Пісторіус підтримав Мерца: чому Німеччина хоче приховати постачання техніки в Україну

Як відомо, канцлер Мерц у майбутньому хоче тримати в таємниці, які саме системи озброєнь Німеччина постачає в Україну.

"Якщо ми оприлюднимо занадто багато деталей про постачання зброї, це піде тільки на користь (російському диктатору Володимиру, ред.) Путіну", - сказав Пісторіус.

Він зауважив, що кремлівські військові експерти могли б зробити висновки для своєї агресивної війни проти України зі списків озброєнь, які були оприлюднені в Німеччині сьогодні.

"Тому німецький уряд хотів би відтепер "спілкуватися обережніше", - додав він.

Міністр також відреагував на застереження українського дипломата Андрія Мельника, який вважає, що це нагадує ситуацію на початку війни, коли Німеччина приховувала відсутність військової допомоги, посилаючись на секретність.

Пісторіус підкреслив, що уряд продовжить надавати інформацію про категорії озброєнь та їхню вартість.

За його словами, лише "деталі, пов'язані з безпекою, будуть зарезервовані для парламенту в майбутньому".

Він наголосив, що Німеччина також нібито допоможе з тим, що потрібно Україні: в першу чергу з системами протиповітряної оборони, "але також з багатьма іншими системами та боєприпасами".

Чи буде в цьому списку крилата ракета Taurus

Як зазначає видання, питання щодо того, чи буде в майбутньому в цьому списку крилата ракета Taurus ще належить з'ясувати. Адже незадовго до вступу на посаду канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до поставок Taurus в Україну, але нині німецький уряд оголосив на цю тему табу.

Як пояснив речник уряду Штефан Корнеліус, метою є "стратегічна невизначеність" - іншими словами, Росія повинна залишатися в невіданні щодо того, які саме системи постачає Німеччина.

Також залишається під питанням, чи не готують Мерц і Пісторіус постачання крилатих ракет за лаштунками.

Міністерство оборони Німеччини тим часом заявляє, що Taurus більше не "змінює правила гри" в обороні від агресивної війни Росії.