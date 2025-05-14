Писториус поддержал Мерца: почему Германия хочет скрыть поставки техники в Украину

Правительство Германии решило не раскрывать, какие именно вооружения передают Украине. Эту "стратегию" поддерживает и министр обороны Германии Борис Писториус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtschafts Woche.
Как известно, канцлер Мерц в будущем хочет держать в тайне, какие именно системы вооружений Германия поставляет в Украину.
"Если мы обнародуем слишком много деталей о поставках оружия, это пойдет только на пользу (российскому диктатору Владимиру, ред.) Путину", - сказал Писториус.
Он отметил, что кремлевские военные эксперты могли бы сделать выводы для своей агрессивной войны против Украины из списков вооружений, которые были обнародованы в Германии сегодня.
"Поэтому немецкое правительство хотело бы отныне "общаться осторожнее", - добавил он.
Министр также отреагировал на предостережение украинского дипломата Андрея Мельника, который считает, что это напоминает ситуацию в начале войны, когда Германия скрывала отсутствие военной помощи, ссылаясь на секретность.
Писториус подчеркнул, что правительство продолжит предоставлять информацию о категориях вооружений и их стоимости.
По его словам, только "детали, связанные с безопасностью, будут зарезервированы для парламента в будущем".
Он отметил, что Германия также якобы поможет с тем, что нужно Украине: в первую очередь с системами противовоздушной обороны, "но также со многими другими системами и боеприпасами".
Как отмечает издание, вопрос о том, будет ли в будущем в этом списке крылатая ракета Taurus еще предстоит выяснить. Ведь незадолго до вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к поставкам Taurus в Украину, но сейчас немецкое правительство объявило на эту тему табу.
Как пояснил представитель правительства Штефан Корнелиус, целью является "стратегическая неопределенность" - другими словами, Россия должна оставаться в неведении относительно того, какие именно системы поставляет Германия.
Также остается под вопросом, не готовят ли Мерц и Писториус поставки крылатых ракет за кулисами.
Министерство обороны Германии тем временем заявляет, что Taurus больше не "меняет правила игры" в обороне от агрессивной войны России.
Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии решило засекретить поставки оружия в Украину. Примечательно, что до этого, во время работы канцелярии бывшего канцлера Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.
Позже канцлер Мерц подтвердил, что Германия и в дальнейшем продолжит военную поддержку Украине, однако будущие решения не будут предметом публичных обсуждений.
В то же время уже в понедельник, 12 мая, стало известно, что Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus Украине.
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