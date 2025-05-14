Писториус поддержал Мерца: почему Германия хочет скрыть поставки техники в Украину

Как известно, канцлер Мерц в будущем хочет держать в тайне, какие именно системы вооружений Германия поставляет в Украину.

"Если мы обнародуем слишком много деталей о поставках оружия, это пойдет только на пользу (российскому диктатору Владимиру, ред.) Путину", - сказал Писториус.

Он отметил, что кремлевские военные эксперты могли бы сделать выводы для своей агрессивной войны против Украины из списков вооружений, которые были обнародованы в Германии сегодня.

"Поэтому немецкое правительство хотело бы отныне "общаться осторожнее", - добавил он.

Министр также отреагировал на предостережение украинского дипломата Андрея Мельника, который считает, что это напоминает ситуацию в начале войны, когда Германия скрывала отсутствие военной помощи, ссылаясь на секретность.

Писториус подчеркнул, что правительство продолжит предоставлять информацию о категориях вооружений и их стоимости.

По его словам, только "детали, связанные с безопасностью, будут зарезервированы для парламента в будущем".

Он отметил, что Германия также якобы поможет с тем, что нужно Украине: в первую очередь с системами противовоздушной обороны, "но также со многими другими системами и боеприпасами".

Будет ли в этом списке крылатая ракета Taurus

Как отмечает издание, вопрос о том, будет ли в будущем в этом списке крылатая ракета Taurus еще предстоит выяснить. Ведь незадолго до вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к поставкам Taurus в Украину, но сейчас немецкое правительство объявило на эту тему табу.

Как пояснил представитель правительства Штефан Корнелиус, целью является "стратегическая неопределенность" - другими словами, Россия должна оставаться в неведении относительно того, какие именно системы поставляет Германия.

Также остается под вопросом, не готовят ли Мерц и Писториус поставки крылатых ракет за кулисами.

Министерство обороны Германии тем временем заявляет, что Taurus больше не "меняет правила игры" в обороне от агрессивной войны России.