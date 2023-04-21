Пісторіус назвав німецькі винищувачі непридатними для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає винищувачі з німецьких запасів придатними для розміщення в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

За його словами, німецькі Tornado і Eurofighter володітимуть зовсім іншими можливостями, "ніж ті, які необхідні в бойовій ситуації, що склалася зараз в Україні".

Пісторіус підкреслив, що Німеччині також потрібні винищувачі Tornado для так званого "ядерного обміну", тобто транспортування американських ядерних бомб у разі кризи.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій було обговорено допомогу Україні. З ключовими заявами за підсумками переговорів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що головною потребою України є системи протиповітряної оборони, а бойові літаки будуть наступним етапом переговорів щодо військової допомоги.

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