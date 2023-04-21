Резніков про результати "Рамштайну": зараз говоримо про ППО, але літаки також будуть

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання "Рамштайн", повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Звичайно, сьогодні ми підтвердили нашу потребу в західних літаках як частини ППО. І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Але просто зараз ми говоримо про головні потреби - наземну ППО. Звичайно, ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап, але потрібен буде час для навчання пілотів, інженерів тощо. Але це буде зроблено", - заявив він.

Резніков підкреслив, що наразі ще не ухвалено рішення про те, який саме західний літак стане основою майбутніх українських Військово-повітряних сил.

Міністр додав, що в Україну зараз реальніше поставити системи, які базуються на землі.

"Реальніше зараз поставити системи, які базуються на землі, вони є у всіх партнерів, і це може посилити спроможність нашої ППО. Літаки вимагають довшого навчання, складнішого обслуговування, відновлення і застосування. Але це не означає, що ми їх не отримаємо", - додав Резніков.

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу за підсумками Рамштайна (Мілан Лєліч, РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". РБК-Україна розкривало всі подробиці засідання.

Згідно з даними Associated Press, США планують вже найближчими тижнями розпочати навчання українських бійців на танках Abrams.

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