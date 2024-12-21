Пісторіус про напад Путіна: ми повинні мати можливість вести війну

Вимоги Трампа щодо витрат на оборону країн НАТО

У той же час, як пише видання, Німеччина може зіткнутися зі значно більшими витратами через НАТО.

Так, під час кулуарних дискусій майбутній президент Дональд Трамп закликав партнерів по НАТО збільшити свій оборонний бюджет з 2 до 5% їхнього економічного виробництва.

Фактично, союзники по НАТО вже обговорюють підвищення цільових витрат. Однак багато урядів стурбовані важкими фіскальними рішеннями, які це вимагатиме.

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