Писториус о нападении Путина: мы должны иметь возможность вести войну

Требования Трампа по расходам на оборону стран НАТО

В то же время, как пишет издание, Германия может столкнуться со значительно большими расходами из-за НАТО.

Так, во время кулуарных дискуссий будущий президент Дональд Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить свой оборонный бюджет с 2 до 5% их экономического производства.

Фактически, союзники по НАТО уже обсуждают повышение целевых расходов. Однако многие правительства обеспокоены тяжелыми фискальными решениями, которые это потребует.

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