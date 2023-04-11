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Пісторіус міг би змінити хід війни. Мельник висловився про допомогу Німеччини, хоче більше

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 10:44
Пісторіус міг би змінити хід війни. Мельник висловився про допомогу Німеччини, хоче більше Фото: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус з моменту свого призначення надав нового імпульсу підтримці України. Проте Берлін може посилити військову допомогу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню RND.

Мельник подякував Німеччині за надані танки Leopard 2 та бронетранспортери Marder. Однак він заявив, що цього замало.

"Танки - добрий перший крок, але вони в жодному разі не є гарантією того, що Україна зараз зможе швидко відтіснити росіян. Для цього ми маємо мислити в інших вимірах. Наскільки нам відомо, росіяни можуть оновлювати чи виробляти до десяти танків на день. Ось чому ми сподіваємося, що німці наслідуватимуть їх приклад з бойовими танками та іншим озброєнням", - заявив дипломат.

Він наголосив, що Україна потребує бойової авіації та кораблів, і закликав міністра оборони "перестати ухилятися та зайнятися цим центральним питанням".

При цьому Мельник зазначив, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус "надав цій справі нового імпульсу".

"Хотілося б, щоб Пісторіус уже був міністром оборони 24 лютого минулого року. Тоді хід війни міг бути іншим. Стільки часу витрачено даремно. Але з цим покінчено, тепер нам доведеться разом вирішувати нові завдання", - додав заступник міністра закордонних справ.

Мельник не став коментувати майбутній контрнаступ ЗСУ, заявивши, що українській армії потрібен ефект несподіванки. Він також розкритикував заклики до миру та переговорів між Україною та РФ.

"Я сподіваюся, що ці наївні заклики до світу ні до чого не приведуть, тому що ви бачите, що Путін зовсім не хоче вести переговори. Ми хочемо довести, що здатні перемогти росіян на полі бою", - наголосив дипломат.

Як повідомлялося, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні дрони.

Також наголосимо, що Німеччина надала Україні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції.

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