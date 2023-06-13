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Пісторіус: Ми не можемо замінити кожен втрачений танк, але наростимо постачання Leopard 1 Україні

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина планує наростити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в ефірі RTL Direkt.

Зазначимо, що коментар Пісторіуса пролунав на тлі повідомлень про знищені чи пошкоджені танки Leopard 2 в Україні.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо..., ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", - сказав він.

Міністр оборони додав, що природа війни полягає в тому, що люди гинуть, а зброя знищується. Тому й підтримка України є такою важливою.

Танки Leopard в Україні

Днями росіяни хизувалися нібито знищенням восьми танків Leopard в Україні. На підтвердження цього вони навіть опублікували відео, проте виявилось, що окупанти хвалилися знищенням комбайнів, а не танків.

Зазначимо, що знищення танків Leopard в Україні не підтверджувала ні влада, ні наші союзники. При цьому варто зазначити, що жодна війна не може пройти без втрати людей та техніки.

Додамо, що нещодавно заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник просив Німеччину надати Україні більше танків та бойових машин піхоти.

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Війна Росії проти УкраїниТанк Leopard