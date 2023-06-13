RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Писториус: Мы не можем заменить каждый потерянный танк, но нарастим поставки Leopard 1 Украине

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в эфире RTL Direkt.

Отметим, что комментарий Писториуса прозвучал на фоне сообщений об уничтоженных или поврежденных танках Leopard 2 в Украине.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем..., мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше. И до конца года их будет свыше 100", - сказал он.

Министр обороны добавил, что природа войны состоит в том, что люди гибнут, а оружие уничтожается. Поэтому и поддержка Украины так важна.

Танки Leopard в Украине.

На днях россияне хвастались якобы уничтожением восьми танков Leopard в Украине. В подтверждение этого они даже опубликовали видео, однако оказалось, что оккупанты кичились уничтожением комбайнов, а не танков.

Отметим, что уничтожение танков Leopard в Украине не подтверждала ни власть, ни наши союзники. При этом следует отметить, что ни одна война не может пройти без потери людей и техники.

Добавим, что недавно заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник просил Германию предоставить Украине больше танков и боевых машин пехоты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныТанк Leopard