Писториус хочет "выбить" больше денег на оборону Германии из-за угрозы России
Министр обороны Германии Борис Писториус разочарован проектом бюджета на 2025 год. Он готов "воевать" за увеличение расходов на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Писториуса для Tagesspiegel.
Согласно проекту бюджета Германии на следующий год, расходы на оборону увеличили на 1,2 млрд евро вместо 6,7 млрд, которые просил Писториус. Он заявил, что это недостаточные инвестиции в армию в современных условиях.
"Я продолжаю выступать за то, чтобы Бундесвер получил деньги, необходимые ввиду слишком реальной угрозы со стороны России. Следующая возможность для этого - это парламентская процедура", - сказал он.
Министр обороны подчеркнул, что не разделяет мнение глава Минфина Германии Кристиана Линднера о возвращении к нормальной экономике после пандемии коронавируса, особенно в отношении военных нужд и Украины.
"Мы имеем дело не с выдуманной угрозой, иллюзией или антиутопией... Ситуация угрозы настоящая... Опасность не становится меньше, если вы ее игнорируете - она становится больше", - считает министр.
Бюджет Германии на 2025 год
На днях правительство Германии приняло проект бюджета на следующий год. Теперь его должен рассмотреть Бундестаг.
Согласно проекту, расходы бюджета составят 480,6 млрд евро. При этом правительство Германии предлагает направить на оборону 53 млрд евро, расходы увеличили более чем на 1,2 млрд евро.
Кроме того, немецкое правительство хочет направить на помощь Украине в следующем году 4 млрд евро, что вдвое меньше, чем в 2024 году.
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