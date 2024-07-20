Писториус хочет "выбить" больше денег на оборону Германии из-за угрозы России

Министр обороны Германии Борис Писториус разочарован проектом бюджета на 2025 год. Он готов "воевать" за увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Писториуса для Tagesspiegel.

Согласно проекту бюджета Германии на следующий год, расходы на оборону увеличили на 1,2 млрд евро вместо 6,7 млрд, которые просил Писториус. Он заявил, что это недостаточные инвестиции в армию в современных условиях.

"Я продолжаю выступать за то, чтобы Бундесвер получил деньги, необходимые ввиду слишком реальной угрозы со стороны России. Следующая возможность для этого - это парламентская процедура", - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что не разделяет мнение глава Минфина Германии Кристиана Линднера о возвращении к нормальной экономике после пандемии коронавируса, особенно в отношении военных нужд и Украины.

"Мы имеем дело не с выдуманной угрозой, иллюзией или антиутопией... Ситуация угрозы настоящая... Опасность не становится меньше, если вы ее игнорируете - она становится больше", - считает министр.