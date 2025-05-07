Пісторіус домагається різкого збільшення витрат на оборону. Reuters дізналося деталі

Зміна канцлера в Німеччині

Про ініціативу Пісторіуса стало відомо після того, як Бундестаг обрав нового канцлера Німеччини. Ним став лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Він замінив на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца.

Зазначимо, що буквально нещодавно стало відомо, що частина країн ЄС запроваджують надзвичайні заходи для нарощування оборонних витрат. Вони назвали війну в Україні "винятковими обставинами". У цьому списку є і Німеччина.

Додамо і той факт, що наразі кожна країна НАТО повинна витрачати 2% ВВП на оборону. Як раніше писало Welt, Німеччина майже не виконує квоту, а сім країн ЄС не досягають її, включно з Італією, Іспанією, Португалією та Бельгією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.