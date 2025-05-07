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Пісторіус домагається різкого збільшення витрат на оборону. Reuters дізналося деталі

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домагається збільшення бюджету на оборону. Витрати можуть зрости до більш ніж 60 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними двох джерел, з якими спілкувалося видання, глава Бундесверу прагне різко збільшити річний оборонний бюджет країни.

Одне з них сказало, що міністр прагне збільшити бюджет до більш ніж 60 млрд євро (68,21 млрд доларів), починаючи з 2025 року.

За словами одного з джерел, яке говорило на умовах анонімності, Пісторіус прагне до того, щоб збільшення бюджету набрало чинності 2025 року.

 

Зміна канцлера в Німеччині

Про ініціативу Пісторіуса стало відомо після того, як Бундестаг обрав нового канцлера Німеччини. Ним став лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Він замінив на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца.

Зазначимо, що буквально нещодавно стало відомо, що частина країн ЄС запроваджують надзвичайні заходи для нарощування оборонних витрат. Вони назвали війну в Україні "винятковими обставинами". У цьому списку є і Німеччина.

Додамо і той факт, що наразі кожна країна НАТО повинна витрачати 2% ВВП на оборону. Як раніше писало Welt, Німеччина майже не виконує квоту, а сім країн ЄС не досягають її, включно з Італією, Іспанією, Португалією та Бельгією.

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