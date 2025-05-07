Писториус добивается резкого увеличения расходов на оборону. Reuters узнало детали

Смена канцлера в Германии

Об инициативе Писториуса стало известно после того, как Бундестаг избрал нового канцлера Германии. Им стал лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он заменил на этом посту социал-демократа Олафа Шольца.

Отметим, что буквально недавно стало известно, что часть стран ЕС вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Они назвали войну в Украине "исключительными обстоятельствами". В этом списке есть и Германия.

Добавим и тот факт, что на данный момент каждая страна НАТО должна тратить 2% ВВП на оборону. Как ранее писало Welt, Германия почти не выполняет квоту, а семь стран ЕС не достигают ее, включая Италию, Испанию, Португалию и Бельгию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.