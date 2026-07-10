Пістолети Ердогана: хто залишив собі, а хто не зміг забрати подарунок

Подарунок виявився гучним, причому буквально. У червоній коробці з чорною обшивкою гості саміту знайшли револьвер. На кожній зброї турецькі майстри вигравіювали ім’я конкретного лідера. Поруч із вогнепальною зброєю лежало шість патронів.

Також Ердоган додав записку. Документ офіційно звільняв ці презенти від будь-якого експортного контролю. Про незвичайний жест турецького лідера першим розповів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час рейсу з Анкари.

Але такий жест спричинив справжній хаос: охоронці делегацій не знали, як реагувати. Адже правила авіаційної безпеки та закони різних країн суворо обмежують перевезення зброї.

Логістичне пекло для делегацій

Більшість політиків розгубилися, тому що перевезення вогнепальної зброї - це юридичне пекло. Особливо, якщо вона повністю справна та заряджена.

Британський прем’єр Кір Стармер вирішив не ризикувати. Його револьвер залишився в турецькій столиці. Так само вчинили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова уряду Нідерландів Роб Йеттен.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні обрав компроміс: він забрав сам Magnum, але залишив боєприпаси в Анкарі. Його команда не пояснила причин такого рішення. Натомість шведський прем’єр Ульф Крістерссон пообіцяв доставити зброю додому пізніше після юридичних процедур.

У Бельгії подарунок ледь не став причиною скандалу - прем’єр Барт де Вевер зрозумів, що саме лежить у коробці, вже вдома та негайно викликав поліцію.

“Прем'єр-міністр був здивований і негайно передав його поліції аеропорту, щоб його помістили в надійний сейф, а справу було врегульовано відповідно до чинних процедур”, - повідомив представник політика.

Аналогічна доля чекає на зброю керівників ЄС. Урсула фон дер Ляєн подякувала Ердогану, але користуватися пістолетом не планує. Її револьвер виведуть з експлуатації та віддадуть до військового музею.

Окрему обережність проявили поляки. Команда президента Кароля Навроцького заявила, що зброю везли до Польщі з дотриманням усіх запобіжних заходів.

Забрав пістолет із собою прем'єр Угорщини Петер Мадяр. Він вже похвалився зброєю у соцмережі X.

“Незвичайний подарунок від президента Ердогана на саміті НАТО: револьвер Magnum із патронами, на якому вигравірувано моє ім’я”, - написав угорський політик.

А ось доля револьвера Дональда Трампа поки залишається невідомою. Американська делегація не коментувала, чи забрав кандидат у президенти свій небезпечний сувенір додому.

Чому Ердоган подарував саме Magnum

Лідери отримали рідкісну модель. Револьвер Gumusay .357 Magnum випускав державний турецький виробник MKE ще у 1990-х роках. Зараз турецька індустрія робить ставку на напівавтоматичні моделі. Тому цей шестизарядний пістолет вважають колекційною рідкістю.