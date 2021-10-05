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Письмо Зеленскому и голодовка "до конца жизни". Саакашвили делает заявления из грузинской тюрьмы

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Тбилиси, Вторник 05 октября 2021 13:18
Письмо Зеленскому и голодовка "до конца жизни". Саакашвили делает заявления из грузинской тюрьмы Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Михаил Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от Тбилиси, куда его поместили после задержания 1 октября. Из тюрьмы он сделал ряд заявлений.

Более подробно в материале РБК-Украина.

Письмому Зеленскому

На странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook опубликовали его письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за его реакцию на "арест в Грузии по сфальсифицированым обвинениям". Он также назвал Украину своей второй родиной и напомнил, что у него есть украинское гражданство.

"Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - написал Саакашвили.

Ранее Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения в Украину Саакашвили.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - сказал он.

Голодовка

Адвокат Саакашвили Ника Гварамией заявила, что политик будет голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены.

"Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы (граждане Грузии) знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - процитировала она слова политика.

Уточняется, что Саакашвили намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

Саакашвили добавил, что "голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни" и что он "готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть".

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