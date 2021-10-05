Лист Зеленському і голодування "до кінця життя". Саакашвілі робить заяви з грузинської в'язниці

Михайло Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі недалеко від Тбілісі, куди його помістили після затримання 1 жовтня. З в'язниці він зробив ряд заяв.

Лист Зеленському

На сторінці колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у Facebook опублікували його лист до президента України Володимира Зеленського.

Саакашвілі подякував Зеленському за його реакцію на "арешт і ув'язнення в Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями". Він також назвав Україну своєю другою батьківщиною і нагадав, що у нього є українське громадянство.

"Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість внести свій скромний внесок у вироблені вами історичні зміни і реформи. Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії", - написав Саакашвілі.

Раніше Зеленський заявив, що домагатиметься повернення в Україну Саакашвілі.

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується", - сказав він.

Голодування

Адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявила, що політик буде голодувати, поки він і затримані через нього люди не будуть звільнені.

"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви (громадяни Грузії) знали - я не припиню її ні в якому разі, до тих пір, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені",-процитувала вона слова політика.

Уточнюється, що Саакашвілі має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть у разі погіршення здоров'я.

Саакашвілі додав, що "голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя" і що він "готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".