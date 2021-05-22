UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рукопись Эйнштейна со знаменитой формулой продали за 1,2 млн долларов

Автор: Даша Харченко

Рукописное письмо физика Альберта Эйнштейна с формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе RR Auction. За письмо отдали более чем 1,2 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Первоначальная цена письма была на уровне 400 тысяч долларов. Имя покупателя письма не называется.

Ученый адресовал письмо физику Людвику Зильберштейну в октябре 1946 года. По данным архивистов проекта "Статьи Эйнштейна", всего в мире известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном от руки.

Напомним, основатель Twitter Джек Дорси продал первую публикацию в социальной сети за 2,9 млн долларов. Твит был продан на аукционе Valuables как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины аукцион