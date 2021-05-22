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Рукопис Ейнштейна зі знаменитою формулою продали за 1,2 млн доларів

Автор: Даша Харченко

Рукописний лист Фізика Альберта Ейнштейна з формулою еквівалентності маси і енергії (E = mc2) продали на аукціоні RR Auction. За лист віддали більш ніж 1,2 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Первісна ціна листа була на рівні 400 тисяч доларів. Ім'я покупця листа не називається.

Вчений адресував лист фізику Людвіку Зільберштейну в жовтні 1946 року. За даними архівістів проекту "статті Ейнштейна", всього в світі відомі чотири копії цієї формули, написані Ейнштейном від руки.

Нагадаємо, засновник Twitter Джек Дорсі продав першу публікацію в соціальній мережі за 2,9 млн доларів. Твіт був проданий на аукціоні Valuables як невзаємозамінний токен (NFT).

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