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Після звільнення Лиману, очікуємо на початок деокупації Луганської області, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Після звільнення Лиману у Донецькій області треба очікувати на початок деокупації Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується розвитку подій. Після того, як Лиман залишать, якщо зможуть і встигнуть окупанти, то якраз після Лиману і буде починатися деокупація Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, зараз дуже багато відео викладають окупанти, втікаючи. На них видно, що росіян просто кинули і вони не знають, що робити далі.

"Після звільнення Лимана на Донеччині на черзі може бути Кремінна, а потім може бути "трикутник" - Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.

Пізніше стало відомо, що українські військові увійшли до Лиману.

Також було опубліковане відео на якому видно, як окупанти продовжують тікати з оточеного Лимана.

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