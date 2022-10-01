Після звільнення Лиману, очікуємо на початок деокупації Луганської області, - Гайдай

Після звільнення Лиману у Донецькій області треба очікувати на початок деокупації Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується розвитку подій. Після того, як Лиман залишать, якщо зможуть і встигнуть окупанти, то якраз після Лиману і буде починатися деокупація Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, зараз дуже багато відео викладають окупанти, втікаючи. На них видно, що росіян просто кинули і вони не знають, що робити далі.

"Після звільнення Лимана на Донеччині на черзі може бути Кремінна, а потім може бути "трикутник" - Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ", - додав Гайдай.