После освобождения Лимана, ожидаем старта деоккупации Луганской области, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Что касается развития событий. После того, как Лиман оставят, если смогут и успеют оккупанты, то как раз после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области", - заявил Гайдай.

По его словам, сейчас очень много видео выкладывают оккупанты, убегая. На них видно, что россиян просто бросили, и они не знают, что делать дальше.

"После освобождения Лимана в Донецкой области на очереди может быть Кременная, а затем может быть "треугольник" - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", - добавил Гайдай.