RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После освобождения Лимана, ожидаем старта деоккупации Луганской области, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

После освобождения Лимана в Донецкой области следует ожидать начала деоккупации Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Что касается развития событий. После того, как Лиман оставят, если смогут и успеют оккупанты, то как раз после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области", - заявил Гайдай.

По его словам, сейчас очень много видео выкладывают оккупанты, убегая. На них видно, что россиян просто бросили, и они не знают, что делать дальше.

"После освобождения Лимана в Донецкой области на очереди может быть Кременная, а затем может быть "треугольник" - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", - добавил Гайдай.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана.

Позже стало известно, что украинские военные вошли в Лиман.

Также было опубликовано видео, на котором видно, как оккупанты продолжают бежать из окруженного Лимана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонецкая областьВойна в Украине