После освобождения Лимана, ожидаем старта деоккупации Луганской области, - Гайдай

После освобождения Лимана в Донецкой области следует ожидать начала деоккупации Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Что касается развития событий. После того, как Лиман оставят, если смогут и успеют оккупанты, то как раз после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области", - заявил Гайдай.
По его словам, сейчас очень много видео выкладывают оккупанты, убегая. На них видно, что россиян просто бросили, и они не знают, что делать дальше.
"После освобождения Лимана в Донецкой области на очереди может быть Кременная, а затем может быть "треугольник" - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", - добавил Гайдай.
Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана.
Позже стало известно, что украинские военные вошли в Лиман.
Также было опубликовано видео, на котором видно, как оккупанты продолжают бежать из окруженного Лимана.
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