Після зупинки війни українець значно більше буде схильний до популізму, - соціолог

На виборах після війни українці захочуть отримати прості відповіді на складні питання. На економічному полі популізму буде значно більше.

"Без базової відповіді на питання, а що ти робив під час війни, людину навіть не розглянуть як ймовірного кандидата чи лідера політичної сили. Ця база буде для всіх, і без неї ніхто нікуди не піде на вибори як такі", - сказав він.

Але вже вибір, за кого голосувати, чи за що голосувати, - вже буде включатися бажання того, яку люди хотіли би бачити країну, президента чи своє місто.

"Бачення нашої оборонної стратегії. Бачення нашого співіснування з північним сусідом, ворогом, - Росією, яка нікуди не зникне. Бачення нашого шляху в Європу. Бачення антикорупційної діяльності", - вважає Антипович.

За його словами, перша проблема, про яку українець буде казати - "щоб перестали красти". "Тут нічого не змінилося, на жаль", - додав він.

Проблема популізму

Крім того, держава збідніла, люди збідніли. "І тут ми нариваємося на популізм, який нікуди не зник", - сказав Антипович.

Соціолог наголосив, що з одного боку Україна мала своїх популістів і свій шлях розвитку, де популізм був превалюючим на кожних виборах, і чим фантастичнішою була обіцянка, тим більше за неї могли проголосувати.

"Але ж ми так само перебуваємо у певних світових трендах. Якби не було війни, то ми би повністю пішли в тому руслі, яким зараз іде Європа та світ", - вважає він.

На його думку, Україна має серйозне щеплення війною, але вибори відбудуться після закінчення війни чи зупинки війни. І коли зовнішня загроза буде відчуватися не настільки гостро, тоді українець в значно більшій мірі, аніж конкретно зараз, підпаде під популізм.

"І на економічному полі його буде значно більше. Але не тільки на економічному. Ті, хто казатимуть "ми зараз повісимо кожного москаля" чи "ми спалимо Кремль, і це наша мета" - чом би за них не проголосувати певній частині українців?.. Це чистий популізм, без економічної складової. Чи він буде підтриманий? Так, буде", - констатував він.