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Соціолог вказав на важливий нюанс у ставленні українців до військових

Україна, Понеділок 26 травня 2025 09:41
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Соціолог вказав на важливий нюанс у ставленні українців до військових Фото: довіра до військових залишаться дуже високою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Попри те, що ЗСУ та всі військові користуються в українському суспільстві абсолютною повагою, дослідження показують, що виборці не готові одразу віддавати свій голос за будь-кого, пов'язаного з армією.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"На сьогоднішній день потрібно розуміти, а куди хилиться український народ, чого він хоче. Бо говорити, що "прийдуть хлопці з фронту і порядок наведуть" - це якось гарно звучить, але українець вже розуміє, що так не буде", - сказав він.

За його словами, рейтинги потрібно заміряти постійно і всі повинні розуміти рівень підтримки тих чи інших політиків в Україні.

"Давайте ще глибше копнемо. Крім глибокої шани і подяки військовим, українець уже частково і боїться цих військових. Адже дуже багато хлопців з фронту повертаються і вони, і цивільні, які не були на фронті, повинні робити взаємні якісь рухи для того, щоб знайти спільні точки", - зазначив соціолог.

Антипович нагадав, що люди отримали дуже різний досвід за останні роки. Він навів приклади: "Людина воювала три роки на фронті, повернулася, а тут людина три роки жила в тилу. У якоїсь жінки загинув син, чоловік, батько на фронті, а в якоїсь ніхто не загинув. І ці жінки між собою теж уже погано можуть комунікувати".

"Тому говорити, що людина в пікселі - це автоматичний вибір, точно ні. З іншого боку, за людину, яка взагалі нічого не робила під час війни, ніяк не докладалась, навіть в тилу - я не вірю, що Україна здатна за це проголосувати", - вважає він.

Відповідаючи на питання про умовну "партію пса Патрона", яка б могла пройти в Раду, Антипович сказав:

"Я згоден, що певні бренди мають право на прохід виключно через назву, але їх все одно потрібно наповнювати змістом: що ти робив до війни, що ти робив під час війни. Геть непричетна людина точно не має шансів".

Нагадаємо, під час війни довіра до силових відомств в Україні суттєво зросла. За даними Центру Разумкова, у березні 2025 року Збройним силам України довіряють 93,5% респондентів.

За даними опитувань, найбільші рейтинги довіри мають президент Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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