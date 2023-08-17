Після зупинки судна. Туреччина попередила РФ про ризик зростання напруженості в Чорному морі

Центр боротьби з дезінформацією, що був заснований під егідою управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана повідомив, що Анкара попередила Москву про ризик зростання напруженості в Чорному морі в разі повторення ситуацій, подібних до огляду російськими військовими суховантажу "Сукра Окан".

"Після вжитих щодо судна дій російській стороні було належним чином вказано на необхідність уникати подібних ініціатив, здатних посилити напруженість у Чорному морі", - ідеться в повідомленні.

Провокація Росії

Нагадаємо, 13 серпня Міноборони Росії заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно, яке йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

При цьому InformNapalm повідомило, що моряки судна "Сукра Окан" не підкорилися вимогам окупантів застопорити хід, а просто тимчасово змінили курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Додамо, що Україна вже засудила такі провокації країни-агресора.

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