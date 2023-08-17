После остановки судна. Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в Черном море

Центр борьбы с дезинформацией, основанный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза "Сукра Окан".

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было должным образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море", - говорится в сообщении.

Провокация России

Напомним, 13 августа Минобороны России заявило, что остановило в Черном море иностранное судно, шедшее в порт Измаила в Одесской области.

При этом InformNapalm сообщило, что моряки судна "Сукра Окан" не подчинились требованиям оккупантов застопорить ход, а просто временно сменили курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Добавим, что Украина уже осудила подобные провокации страны-агрессора.

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