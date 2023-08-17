RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После остановки судна. Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в Черном море

Фото: Турция предупредила Россию о риске напряженности в Черном море (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в связи с незаконным досмотром россиянами гражданского судна в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра по борьбе с дезинформацией Турции.

Центр борьбы с дезинформацией, основанный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза "Сукра Окан".

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было должным образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море", - говорится в сообщении.

Провокация России

Напомним, 13 августа Минобороны России заявило, что остановило в Черном море иностранное судно, шедшее в порт Измаила в Одесской области.

При этом InformNapalm сообщило, что моряки судна "Сукра Окан" не подчинились требованиям оккупантов застопорить ход, а просто временно сменили курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Добавим, что Украина уже осудила подобные провокации страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна России против Украины