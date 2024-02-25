UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атак поменшає? Ігнат пояснив, на що вплине знищення російського А-50

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не вплине на удари по Україні. Але втрата такого борта зменшує спроможності ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Речник спростував, що після втрати літака А-50 росіяни будуть менше запускати ракет по Україні і переключаться на атаки "Шахедами". 

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", - сказав він.

Ігнат додав, що окупанти ще мають літаки дальнього радіолокаційного виявлення, тому атак не уникнути.

"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак. Це зменшує їх спроможності в проведені радіолокаційної розвідки території України, виявлення повітряних цілей, а також виявлень наших радіолокаційних систем", - пояснив Ігнат.

Знищення російського літака

Нагадаємо, ввечері 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

У ГУР уточнили, що А-50У - це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака - 350 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський натякнув, що російський А-50 збили українською зброєю.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РосавіаціяПовітряні сили УкраїниАтака дронівРакетна атака