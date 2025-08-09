Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли, - експерт
Зміна граничних цін на електроенергію, що діє з 1 серпня, не спричинила різкого зростання цін на ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Дар’ї Орлової, аналітика ринку електроенергії ExPro Consulting.
"Імпорт електроенергії в липні також зріс, на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, - до 257,7 тис. МВт-год. Найбільше імпортується - у години "вечірнього піка", - сказала експертка.
Саме для покриття зростаючого попиту на імпорт у вечірні години, за її словами, НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку.
Водночас, підсумки першого тижня серпня не показали суттєвого стрибка цін у години вечірнього піку.
"Лише це рішення не здатне на 100% забезпечити імпорт", - зазначає Орлова.
За її словами, нові цінові обмеження - це безумовно крок у бік безперешкодного залучення імпорту, особливо в опалювальний сезон, але важливо враховувати й інші чинники.
"По-перше, і надалі існують обмеження на інші години, на які можливо буде необхідно залучати імпорт. По-друге, поки не працюють місячні аукціони на перетин, їх запуск очікується в грудні цього року", - нагадала Орлова.
Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.
Як нещодавно заявляв голова АКМУ Павло Кириленко, підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.
До того ж раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також заявив, що перегляд прайс-кепів дозволяє підготуватися до зими й забезпечити імпорт електроенергії з ЄС, якщо в Україні знову будуть перебої зі світлом.