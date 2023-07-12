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Після завершення війни буде переглянуто домовленості щодо шляху України в НАТО, - Столтенберг

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Середа 12 липня 2023 17:34
Після завершення війни буде переглянуто домовленості щодо шляху України в НАТО, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Після завершення війни Росії проти України необхідно буде переглянути домовленості, які були досягнути на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час прес-конференції у Вільнюсі.

"Коли завершиться війна, ті домовленості, які були досягнуті сьогодні, будуть переглянуті у майбутньому, а також будуть внесені певні поправки, зокрема і до шляху України в НАТО", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що наразі всі згодні з тим, що майбутнє України лише в НАТО.

"Ми підкреслюємо, що Україна буде членом НАТО. Ми погодили практичний та політичний інструментарій, щоб Україна наближалася до НАТО. Всі зараз мають спільне розуміння, що будь-яке рішення не можна ухвалити до закінчення війни", - підкреслив він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Напередодні у Вільнюсі країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України. В ньому вони окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Лідери країн-членів визначили, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і держава виконає певні умови.

Проте Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Зеленський перед зустріччю з Байденом зауважив, що не збирається переконувати президента США в тому, що Україна має бути в НАТО.

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