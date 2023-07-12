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После завершения войны будут пересмотрены договоренности о пути Украины в НАТО, - Столтенберг

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Среда 12 июля 2023 17:34
После завершения войны будут пересмотрены договоренности о пути Украины в НАТО, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

После войны России против Украины необходимо будет пересмотреть договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Вильнюсе.

"Когда завершится война, договоренности, которые были достигнуты сегодня, будут пересмотрены в будущем, а также будут внесены определенные поправки, в том числе и к пути Украины в НАТО", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что все согласны с тем, что будущее Украины только у НАТО.

"Мы подчеркиваем, что Украина будет членом НАТО. Мы согласовали практический и политический инструментарий, чтобы Украина приближалась к НАТО. Все сейчас имеют общее понимание, что любое решение нельзя принять до окончания войны", - подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Накануне в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем они обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Лидеры стран-членов определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и государство выполнит определенные условия.

Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Зеленский перед встречей с Байденом отметил, что не намерен убеждать президента США в том, что Украина должна быть в НАТО.

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