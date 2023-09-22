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Після закінчення війни: уряд відклав створення реєстру олігархів

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 08:56
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Після закінчення війни: уряд відклав створення реєстру олігархів Фото: уряд створить реєстр олігархів після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 19 вересня 2023 року № 827-р.

Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Закон Зеленського про олігархів

Нагадаємо, 2021 році в Україні ухвали закон про олігархів (проект президента Володимира Зеленського). Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

  • участь у політичному житті,
  • значний вплив на ЗМІ,
  • контроль або володіння монополією,
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює Зеленський.

У липні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

У 2023 році Венеціанська комісія дійшла висновку, що закон про олігархів не може застосовуватися в існуючому вигляді та рекомендувала Україні застосувати системний підхід.

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