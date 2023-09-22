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После окончания войны: правительство отложило создание реестра олигархов

Украина, Пятница 22 сентября 2023 08:56
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После окончания войны: правительство отложило создание реестра олигархов Фото: правительство создаст реестр олигархов после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 19 сентября 2023 года №827-р .

Согласно документу, функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.

Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии к закону об олигархах.

Закон Зеленского об олигархах

Напомним, в 2021 году в Украине принял закон об олигархах (проект президента Владимира Зеленского). Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни,
  • значительное влияние на СМИ,
  • контроль или владение монополией,
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет Зеленский.

В июле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было решения, чтобы кого-то в него вносить.

В 2023 году Венецианская комиссия пришла к выводу, что закон об олигархах не может применяться в существующем виде и рекомендовала Украине применить системный подход.

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