Після вторгнення СБУ створила підрозділ для диверсій та контрдиверсій, - Малюк

На початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України створила спецпідрозділ, який займався диверсійними та контрдиверсійними заходами в низці областей України.
Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Дмитру Комарову.
На початку свого існування підрозділ виконував завдання на кордоні Київської та Житомирської областей. Основною його задачею було перерізання логістики ворога.
"Зі зрозумілих причин його (підрозділа, - ред.) назву і кількість я казати не буду. Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику - пану "Охотніку", дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. Також до цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні", - зазначив Малюк.
За його словами, бійцям підрозділу вдалось, серед іншого, знищити тиловий пункт управління противника.
Пізніше такі заходи проводили і на території Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей.
Нагадаємо, 26 травня повідомлялось те, що СБУ використали дрони-камікадзе, щоб знищити ворожі комплекси спостереження "Гренадер" та "Муром". Таким чином, окупанти втратили можливість спостерігати за ситуацією навколо позицій.
До цього ж СБУ затримали російського інформатора, який "зливав" їм позиції ЗСУ в Миколаївській області. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.
Також 25 травня повідомлялось, що СБУ затримали диверсанта, який збирався підірвати залізничну колію в Авдіївці Донецької області.
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