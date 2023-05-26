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После вторжения СБУ создала подраздел для диверсий и контрдиверсий, - Малюк

Фото: глава СБУ Василий Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

В начале полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины создала спецподразделение, которое занималось диверсионными и контрдиверсионными мероприятиями в ряде областей Украины.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Дмитрию Комарову.

В начале своего существования подразделение выполняло задачи на границе Киевской и Житомирской областей. Основной его задачей было перерезание логистики врага.

"По понятным причинам его (подразделения, - ред.) название и количество я говорить не буду. Но позволю себе поблагодарить за службу его руководителя - господина "Охотнику", позволю назвать его позывной. И всему личному составу данного подразделения. Также к этому подразделу. были добавлены силы партизанско-агентские", - отметил Малюк.

По его словам, бойцам подразделения удалось среди прочего уничтожить тыловой пункт управления противника.

Позже такие мероприятия проводились и на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областей.

Последние операции СБУ

Напомним, 26 мая сообщалось, что СБУ использовали дроны-камикадзе, чтобы уничтожить вражеские комплексы наблюдения "Гренадер" и "Муром". Таким образом, оккупанты потеряли возможность наблюдать за ситуацией вокруг позиций.

К тому же СБУзадержали российского информатора, который "сливал" им позиции ВСУ в Николаевской области. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также 25 мая сообщалось, что СБУ задержали диверсанта, собиравшегося взорвать железнодорожный путь в Авдеевке Донецкой области.

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