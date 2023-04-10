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Після вступу Фінляндії до НАТО Росія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів

Фото: Росія відпрацьовує захист північно-західних кордонів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російська армія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після втупу Фінляндії до НАТО.

Про це заявив командувач військ ППО-ПРО Росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, передає РБК-Україна з посиланням на російське РИА Новости.

"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз", - заявив Дьомін.

Нагадаємо, що 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "чітким сигналом" про необхідність членства в альянсі і України.

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