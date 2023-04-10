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После вступления Финляндии в НАТО Россия начала отрабатывать защиту северо-западных границ

Фото: Россия отрабатывает защиту северо-западных границ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российская армия начала отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО.

Об этом заявил командующий войсками ПВО-О России генерал-лейтенант Андрей Демин, передает РБК-Украина со ссылкой на российское РИА Новости.

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз", - заявил Демин.

Напомним, что 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "четким сигналом" о необходимости членства в альянсе и Украине.

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