После вступления Финляндии в НАТО Россия начала отрабатывать защиту северо-западных границ

Российская армия начала отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО.
Об этом заявил командующий войсками ПВО-О России генерал-лейтенант Андрей Демин, передает РБК-Украина со ссылкой на российское РИА Новости.
"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз", - заявил Демин.
Напомним, что 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "четким сигналом" о необходимости членства в альянсе и Украине.
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