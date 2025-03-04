Після війни в Україні РФ може переорієнтуватися на Фінляндію та Європу, - фінська розвідка

Російська Федерація перерозподілить ресурси, якщо війна в Україні закінчиться. І згодом переключить свою увагу на Фінляндію та інші частини Європи.

Про це йдеться у щорічно звіті фінської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно зі щорічною доповіддю фінської служби безпеки і розвідки Supo за 2025 рік, опублікованою у вівторок, закінчення війни в Україні "підвищить здатність Росії вести ворожу діяльність в інших частинах Європи". Це також "збільшить загрозу для Фінляндії".

Фінська розвідка також попереджає, що багато держав, зокрема Росія, стали активніше використовувати проксі-сервери як для розвідки, так і для ширших кампаній впливу. Зокрема, це стосується спроб "підірвати підтримку України з боку Заходу".

"Одним із прикладів цього є диверсійні операції в Європі, пов'язані з російською військовою розвідкою ГРУ. Використовуючи посередників, Росія прагне замести сліди. Мета російських диверсійних операцій - вплинути на громадську думку і почуття громадської безпеки, а також перевантажити владу в країнах-мішенях. Головна мета наразі - підірвати підтримку України з боку Заходу", - сказано у доповіді.

За словами директора Supo Юха Мартеліус, як країна, що межує з Росією, і як держава на Балтійському морі, Фінляндія має бути готова до зростання російського впливу.

Кордон Росії та Фінляндії

У 2023 році Фінляндія зафіксувала різке зростання кількості мігрантів із Сомалі та Іраку на кордоні з Росією. Кремль не давав офіційних пояснень, а згодом журналістське розслідування підтвердило причетність російських силових структур до цього процесу.

У відповідь Фінляндія закрила кордон із РФ і продовжує висилати нелегальних мігрантів. Такі дії Росії частково пояснюються підтримкою Фінляндією України у війні проти агресора