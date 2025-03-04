После войны в Украине РФ может переориентироваться на Финляндию и Европу, - финская разведка

Российская Федерация перераспределит ресурсы, если война в Украине закончится. И впоследствии переключит свое внимание на Финляндию и другие части Европы.

Об этом говорится в ежегодно отчете финской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно ежегодному докладу финской службы безопасности и разведки Supo за 2025 год, опубликованному во вторник, окончание войны в Украине "повысит способность России вести враждебную деятельность в других частях Европы". Это также "увеличит угрозу для Финляндии".

Финская разведка также предупреждает, что многие государства, в частности Россия, стали активнее использовать прокси-серверы как для разведки, так и для более широких кампаний влияния. В частности, это касается попыток "подорвать поддержку Украины со стороны Запада".

"Одним из примеров этого являются диверсионные операции в Европе, связанные с российской военной разведкой ГРУ. Используя посредников, Россия стремится замести следы. Цель российских диверсионных операций - повлиять на общественное мнение и чувство общественной безопасности, а также перегрузить власть в странах-мишенях. Главная цель сейчас - подорвать поддержку Украины со стороны Запада", - сказано в докладе.

По словам директора Supo Юха Мартелиус, как страна, граничащая с Россией, и как государство на Балтийском море, Финляндия должна быть готова к росту российского влияния.

Граница России и Финляндии

В 2023 году Финляндия зафиксировала резкий рост количества мигрантов из Сомали и Ирака на границе с Россией. Кремль не давал официальных объяснений, а впоследствии журналистское расследование подтвердило причастность российских силовых структур к этому процессу.

В ответ Финляндия закрыла границу с РФ и продолжает высылать нелегальных мигрантов. Такие действия России частично объясняются поддержкой Финляндией Украины в войне против агрессора