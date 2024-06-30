Після війни треба збільшити тарифи на газ та світло для забезпечення стійкості енергетики України, - МВФ

"Забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств", - йдеться в ньому.

Зазначається, що Кабінет міністрів має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

В основі цього документу буде технічний аналіз фінансового стану галузі, який буде погоджений з Європейською комісією.

Раніше повідомлялося, що для повноцінної інтеграції українського енергоринку у європейський потрібно продовжити впровадження європейського законодавства та лібералізації внутрішнього ринку електроенергії.