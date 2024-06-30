UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після війни треба збільшити тарифи на газ та світло для забезпечення стійкості енергетики України, - МВФ

Фото: після війни треба збільшити тарифи на газ та світло для забезпечення стійкості енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Після закінчення війни потрібно буде збільшити тарифи на електроенергію та газ для забезпечення стійкості енергетичної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

"Забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств", - йдеться в ньому. 

Зазначається, що Кабінет міністрів має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. 

В основі цього документу буде технічний аналіз фінансового стану галузі, який буде погоджений з Європейською комісією. 

Раніше повідомлялося, що для повноцінної інтеграції українського енергоринку у європейський потрібно продовжити впровадження європейського законодавства та лібералізації внутрішнього ринку електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News