После войны нужно увеличить тарифы на газ и свет для обеспечения устойчивости энергетики Украины, - МВФ

После войны нужно будет увеличить тарифы на электроэнергию и газ для обеспечения устойчивости энергетической отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.
"Обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в нем.
Отмечается, что Кабинет Министров должен утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.
В основе этого документа будет технический анализ финансового состояния отрасли, согласованный с Европейской комиссией.
Ранее сообщалось, что для полноценной интеграции украинского энергорынка в европейское нужно продолжить внедрение европейского законодательства и либерализации внутреннего рынка электроэнергии.
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