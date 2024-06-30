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После войны нужно увеличить тарифы на газ и свет для обеспечения устойчивости энергетики Украины, - МВФ

Фото: после войны нужно увеличить тарифы на газ и свет для обеспечения устойчивости энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

После войны нужно будет увеличить тарифы на электроэнергию и газ для обеспечения устойчивости энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.

"Обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в нем.

Отмечается, что Кабинет Министров должен утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

В основе этого документа будет технический анализ финансового состояния отрасли, согласованный с Европейской комиссией.

Ранее сообщалось, что для полноценной интеграции украинского энергорынка в европейское нужно продолжить внедрение европейского законодательства и либерализации внутреннего рынка электроэнергии.

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