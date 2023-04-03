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Після війни потрібно вжити заходів, щоб Україна могла стримувати агресію, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Коли закінчиться війна, країнам Північноатлантичного альянсу потрібно буде вжити заходів, щоб Україна змогла стримувати майбутню агресію Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Завтра ми проведемо комісію НАТО-Україна з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У зв'язку з агресивною війною Росії і нашою підтримкою Києва. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але коли це станеться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. І історія не повторюється", - заявив він.

Генсек підкреслив, що НАТО не може дозволити РФ продовжувати підривати європейську безпеку.

"Я вітаю мирний план президента Володимира Зеленського, який підтримує принципи, що лежать в основі Статуту ООН. Він забезпечує основу для справедливого і стійкого миру. Але немає жодних ознак того, що Володимир Путін готується до миру. Він готується до нової війни", - заявив Столтенберг.

Він додав, що країни Північноатлантичного альянсу підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ось чому ми єдині в нашій рішучості не здаватися. І підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Союзники доставили 65 мільярдів євро військової допомоги. І я вітаю, що в Україну почали надходити сучасні бойові танки та інша бронетехніка. Це може мати реальне значення на лінії фронту і дозволити українським силам звільнити більше території", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що країни НАТО обговорять, як можна посилити підтримку України.

"Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, зокрема шляхом продовження зміцнення Збройних сил України. І підтримує їхній перехід від радянських часів до обладнання та доктрини НАТО", - наголосив він.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба у Брюсселі візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, яке заплановано на 4 квітня.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України