Кулеба у Брюсселі візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО. Воно відбудеться у Брюсселі 3-4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року. Кулеба проведе переговори у контексті підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Глава МЗС у Брюсселі обговорить постачання зброї, виробництво боєприпасів, санкції проти Росії, створення спецтрибуналу та гуманітарну допомогу Україні.

Крім того, Кулеба проведе окремі зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, очільником європейської дипломатії Жозефом Боррелем, комісаркою ЄС з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель. Також заплановані переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністрами закордонних справ Британії, Нової Зеландії, Фінляндії, Іспанії та Японії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, відвідає Польщу.

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