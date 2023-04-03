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После войны нужно принять меры, чтобы Украина могла сдерживать агрессию, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Когда закончится война странам Североатлантического альянса нужно будет принять меры, чтобы Украина смогла сдерживать будущую агрессию России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Завтра мы проведем комиссию НАТО-Украина с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В связи с агрессивной войной России и нашей поддержкой Киева. Мы не знаем, когда закончится эта война. Но когда это произойдет, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию. И история не повторяется", - заявил он.

Генсек подчеркнул, что НАТО не может позволить РФ продолжать подрывать европейскую безопасность.

"Я приветствую мирный план президента Владимира Зеленского, который поддерживает принципы, лежащие в основе Устава ООН. Он обеспечивает основу для справедливого и устойчивого мира. Но нет никаких признаков того, что Владимир Путин готовится к миру. Он готовится к новой войне", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что страны Североатлантического альянса будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Вот почему мы едины в нашей решимости не сдаваться. И поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Союзники доставили 65 миллиардов евро военной помощи. И я приветствую, что в Украину начали поступать современные боевые танки и другая бронетехника. Это может иметь реальное значение на линии фронта и позволить украинским силам освободить больше территории", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что страны НАТО обсудят, как можно усилить поддержку Украины.

"Мы обсудим, как мы можем усилить нашу поддержку, в том числе путем продолжения укрепления Вооруженных сил Украины. И поддерживает их переход от советских времен к оборудованию и доктрине НАТО", - подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, которое запланировано на 4 апреля.

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