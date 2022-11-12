Після виходу з Херсона. У Маріуполі значно збільшилася кількість російських військ

Після відступу росіян із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.
"Два дні поспіль у Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилася присутність військових окупантів як російських військових, так і "деревців". Якщо до цього вони рухалися повз місто, то зараз прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі. Розквартуються знову в порожніх будинках. квартирах маріупольців", - розповів він.
Також Андрющенко повідомив, що у місті зафіксовано зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК.
"Щонайменше, двічі вдень колони вантажівок кількістю 40-60 автомобілів рухаються з напрямку Мангуш на виїзд у напрямок Волноваха/Донецьк. Також збільшується кількість техніки, що залишається в місті", - заявив Андрющенко.
За його словами, після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.
Нагадаємо, 9 листопада російське командування заявило про відступ із правобережжя Херсонської області. Вже 11 листопада підрозділи українських військових зайшли до Херсона.
За даними українського військового командування, на Херсонщині під час окупації дислокувалися близько 30 тисяч окупантів. Проте скільком вдалося відійти на лівий берег регіону, наразі невідомо.
Детальніше про те, що відбувається у Херсоні та області – читайте за посиланням у нашому матеріалі.
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