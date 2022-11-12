RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После ухода из Херсона. В Мариуполе значительно увеличилось количество российских войск

Фото: в Мариуполе значительно увеличилось количество российских войск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

После отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и "древцов". Если до этого они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартируются снова в пустых домах и квартирах мариупольцев", - рассказал он.

Также Андрющенко сообщил, что в городе зафиксирован рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК.

"По меньшей мере, дважды днем ​​колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе", - заявил Андрющенко.

По его словам, после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

Напомним, 9 ноября российское командование заявило об отступлении с правобережья Херсонской области. Уже 11 ноября подразделения украинских военных зашли в Херсон.

По данным украинского военного командования, в Херсонской области во время оккупации дислоцировались около 30 тысяч оккупантов. Однако скольким удалось отойти на левый берег региона, пока неизвестно.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольРоссийская Федерация