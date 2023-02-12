Після вихідних зі світлом. ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку

"Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть використовуватись графіки відключень", - заявив Сахарук.

Проте він заявив, що, крім балансових відключень, є також мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз відключати електропостачання.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", - зауважив виконавчий директор.

Він пояснив, чому на вихідні не вимикали світло і що дало змогу збільшити генерацію та постачання електроенергії:

повернення в систему низки теплових атомних блоків;

зростання виробництва електроенергії сонячними станціями через сприятливі погодні умови;

відремонтовані завдяки енергетикам мережі.

Крім того, за словами Сахарука, позитивну роль відіграють потепління, більш довгий світловий день і традиційне зменшення споживання електрики протягом двох вихідних.