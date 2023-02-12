После выходных со светом. ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику

"Комбинация нескольких факторов позволяет сегодня в конкретный день не ограничивать потребление. Но завтра, когда будет рабочий день и потребление повысится, будут применяться графики отключений", - заявил Сахарук.

Однако он заявил, что, кроме балансовых отключений, есть также сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас отключать электроснабжение.

"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и которые еще не отремонтированы полностью, например Одесса, Киевщина, Харьковщина, Запорожье", - отметил исполнительный директор.

Он объяснил, почему на выходные не выключали свет и что позволило увеличить генерацию и поставку электроэнергии:

возврат в систему ряда тепловых атомных блоков;

рост производства электроэнергии солнечными станциями из-за благоприятных погодных условий;

отремонтированные благодаря энергетикам сети.

Кроме того, по словам Сахарука, положительную роль играют потепление, более длинный световой день и традиционное уменьшение потребления электричества в течение двух выходных.