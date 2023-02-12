После выходных со светом. ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику

С началом рабочей недели украинцам следует подготовиться к введению графиков отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телеканала "Рада".
"Комбинация нескольких факторов позволяет сегодня в конкретный день не ограничивать потребление. Но завтра, когда будет рабочий день и потребление повысится, будут применяться графики отключений", - заявил Сахарук.
Однако он заявил, что, кроме балансовых отключений, есть также сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас отключать электроснабжение.
"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и которые еще не отремонтированы полностью, например Одесса, Киевщина, Харьковщина, Запорожье", - отметил исполнительный директор.
Он объяснил, почему на выходные не выключали свет и что позволило увеличить генерацию и поставку электроэнергии:
Кроме того, по словам Сахарука, положительную роль играют потепление, более длинный световой день и традиционное уменьшение потребления электричества в течение двух выходных.
РБК-Украина сообщило, что с понедельника, 13 февраля, в Одессе заработает электротранспорт.
Кроме того, мы писали, что Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно был выключен из-за атаки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.