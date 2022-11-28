Після відступу з Херсона російська армія обстрілює місто із "Градів", - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли.

За даними британської розвідки, місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які тепер ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

"Більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону в результаті використання Росією реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 "Град", - повідомляють у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму. У Генічеську перебуватиме новий штаб окупантів.