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Після відступу з Херсона російська армія обстрілює місто із "Градів", - британська розвідка

Фото: Росія використовує "Гради" проти мирного населення (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинули 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли.

За даними британської розвідки, місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які тепер ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

"Більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону в результаті використання Росією реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 "Град", - повідомляють у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму. У Генічеську перебуватиме новий штаб окупантів.

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ХерсонВійна Росії проти України