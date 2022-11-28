После отступления из Херсона российская армия обстреливает город из "Градов", - британская разведка

Как отмечается в сводке, 27 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела.

По данным британской разведки, город уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые теперь ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей.

"Большая часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 "Град", - сообщают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб кафиров.